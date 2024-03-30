Hollanda'da bir kafede rehine krizi sona erdi

Yusuf Özkan / Lahey

Hollanda’nın Ede kentindeki bir kafedeki müşteriler, bir kişi tarafından rehin alınması olayı sona erdi.

Petticoat adlı kafede üç rehinenin serbest bırakılmasının ardından Yerel saatle 12:30 sıralarında içeride kalan son rehine ile birlikte rehin alma eylemini gerçekleştiren kişi dışarı çıktı.

Polis, elleri havada dışarı çıkan kişiyi kelepçeleyerek gözaltına aldı.

Ede polisi, rehin alma eylemi gerçekleştiren kişinin kimliği ve amacına ilişkin açıklama yapmadı.

Olayın ardından kent merkezinde iş yerlerinin açılmasına ve boşaltılan evlerin sakinlerinin geri dönmesine yeniden izin verildi.

Polise göre şu anda rehin alma olayının "terör amacıyla" gerçekleştiğine dair bir belirti yok.

Hollanda’nın doğusunda Ede, ülkenin en dindar yerleşim yerlerinden birisi olarak biliniyor.

Kiliselerin çokluğu ve yaygınlığı ile tanınan Ede, koronavirüs önlemleri ve aşıya karşı protesto gösterileri nedeniyle sık sık gündeme gelmişti.