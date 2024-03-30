Hollanda'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen 30 Mart Filistin Toprak Günü'nün 48. yıl dönümü dolayısıyla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları protesto etti.

Dam Meydanı'nda toplanan grup, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto ederek, merkezi tren istasyonuna yürüdü.

Eylemciler, "Amsterdam soykırıma hayır diyor", "Açlığı durdur", "Özgür Filistin", "Gazze'deki soykırımı durdur, "Hollanda utan, ellerinde kan var" ve "İsrail terörist, Netanyahu terörist" sloganları attı.

Göstericiler ellerinde, "Topraklar işgal altındayken adalet sağlanamaz", "Soykırımı durdur" ve "İsrail'in suçlarına para yok" yazılı dövizler taşıdı.

Hollanda'nın bir an evvel İsrail'e desteğini kesmesi talebinde bulunan göstericiler, İsrail'in Filistinlilere ait toprakları işgal ederek ve binlerce dönüm araziye el koyarak baskı ve zulüm yaptığına, Gazze'deki insanların açlığa terk edildiğine dikkati çekti.

"İsrail, Gazze'de açlığı silah olarak kullanıyor"

Gösteriyi organize eden gruplardan Avrupa Gençlik Derneği (AGD) Hollanda sorumlusu Murat Gök, konuşmasında İsrail'in işgal ve ilhak politikalarını eleştirerek, "İsrail, Gazze'de açlığı silah olarak kullanıyor. İsrail, son altı ay içinde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 14 binden fazlası çocuk olmak üzere 32 binden fazla Filistinliyi öldürdü, şimdi de milyonlarcasını açlığa terk ediyor." dedi.

Göstericilerden Nanda Milbreta, İsrail'in, Gazzelileri aç bırakmasının berbat bir şey oluğunu ve savaş suçu teşkil ettiğini belirterek, "Bu bir savaş suçu. Metrelerce ötede dünyadaki birçok şeye ulaşabiliyorken Gazzedekilerin suya, elektriğe, gıdaya erişimi yok. Bu kasıtlı olarak yapılıyor ve insanların ve çocukların kıtlığa terk edildiğini görmek çok kötü. Bu onların vücudunda kalıcı hasarlara ve sağlık problemlerine sebep olacak, tabi hayatta kalabilirlerse." ifadelerini kullandı.

Filistinliler için Toprak Günü'nün önemini "Filistinli Cesur Kız" olarak tanınan aktivist Ahed Tamimi'nin "Bana Dişi Aslan Derler: Filistinli Bir Kızın Özgürlük Mücadelesi" başlıklı kitabından öğrendiğini anlatan Milbreta, "Toprak gününe özel bir gösteri yapılmış olmasını görmek beni sevindirdi." diye konuştu.

Yağışlı havaya rağmen katılımın yüksek olduğu gösteri yaklaşık 2,5 saat sürdü.