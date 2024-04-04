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Hollanda'da Çin Seramik Sanat Sergisi

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ÇEKİM TARİHİ: 3 Nisan 2024

1. Sergiden çeşitli görüntüler

Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenmekte olan "Seramik Tuvaller: Jingdezhen'den Huzura Bir Övgü" adlı seramik sanat sergisi, Çin'in dünyaca ünlü "porselen başkenti" Jingdezhen kentinden gelen, özenle seçilmiş 16 çağdaş seramik sanat eserine ev sahipliği yapıyor.

Bu sanat eserleri, Çin ile Hollanda arasında 50 yıldan fazla bir süredir devam eden diplomatik ilişkileri kutlamak amacıyla üretildi.

Sergi, 12 Mart ile 18 Nisan tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lahey'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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