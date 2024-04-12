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Amsterdam'da düzenlenen 2024 Lale Festivali'nden renkli kareler

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AMSTERDAM, 12 Nisan (Xinhua) -- Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen 2024 Lale Festivali'nden renkli kareler.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Hollanda Kültür Sanat Güncel Haberler

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