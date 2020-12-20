Son dakika haberi | Balkona bağlanan köpek, asılı halde ölü bulundu

Edinilen son dakika haberine göre Balkona bağlanan köpek, asılı halde ölü bulunduEDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde bir sitede evin balkonuna bağlanan sokak köpeği, sabah asılı şekilde ölü bulundu.

Balkona bağlanan köpek, asılı halde ölü bulundu

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde bir sitede evin balkonuna bağlanan sokak köpeği, sabah asılı şekilde ölü bulundu. Kaçmak için atladığı ve bu sırada asılı şekilde can verdiği tahmin edilen köpeği evlerine alan aile hakkında polis ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından işlem başlatıldı.Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Atatürk Mahallesi Kırkavak Yolu üzerinde bulunan Uzunköprü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma TOKİ evlerinde oturan Sebahat ve Salih Erguvan çifti, site önünde besledikleri köpeklerden birini evlerine aldı. Balkona köpeği bağlayan aile, sabah uyandıklarında köpeğin balkonda asılı halde can verdiğini gördü. Olayın ardından bölgeye polis, Uzunköprü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri geldi. Belediye ekipleri köpeği teslim alırken, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ise incelemede bulunarak olayla ilgili bilgi aldı. Aile üyeleri hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.Köpeğin asılı halde fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması üzerine hayvansever büyük tepki gösterdi. Hayvana sahip çıkılmadığını belirten, hayvanseverler sorumlularının cezalandırılmasını istedi. 'ÇOCUĞUM ACIDI EVE ALDIK'

Polis ekipleri ise bölgede inceleme yaparak aile üyelerini ifadelerine başvurmak üzere gözaltına aldı. Köpeği evlerine alan Sebahat Erguvan, Akşamüstü çocuğum acıdığı için almıştık eve sahiplenmek için. Sokakta yalnızdı ve sahipsizdi. Sonra balkona bağladık. Sabah kalktığımızda köpeği ölü bulduk. Balkondan aşağı atlamaya çalışmış. Çok üzgünüz dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay GÜLER