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Edirne'de park halindeki kamyonda yangın çıktı

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde park halindeki bir kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Edirne'de park halindeki kamyonda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Olay, Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kamyon, park halinde iken henüz bilinmeyen bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uzunköprü İtfaiye Edirne 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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