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Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı

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Edirne'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar kent merkezi ile Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 52 uyuşturucu hap, 19 gram eroin, 7 gram esrar ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 52 uyuşturucu hap, 19 gram eroin, 7 gram esrar ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Uzunköprü Edirne Keşan Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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