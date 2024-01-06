Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı
Edirne'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar kent merkezi ile Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 52 uyuşturucu hap, 19 gram eroin, 7 gram esrar ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada 52 uyuşturucu hap, 19 gram eroin, 7 gram esrar ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.