Edirne'de çocuklara vatan sevgisi aşılandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından çocuklar bilgilendirilerek vatana, millette daha duyarlı bireylerin yetişmesi amaçlandı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından çocuklar bilgilendirilerek vatana, millette daha duyarlı bireylerin yetişmesi amaçlandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı İlkokulu öğrencileri bilgilendirilerek vatan sevgisi aşılandı.
Çocukların suça sürüklenmemesi, zararlı alışkanlıklardan korunması, 112 ihbar hattının doğru kullanılması, çocuklara jandarma ve vatan sevgisinin kazandırılması amacıyla ana sınıfı öğrencilerine bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. - EDİRNE