Meriç Nehri'nde Dev Yayın Balıkları Yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Türkiye- Yunanistan sınırında akan Meriç Nehri'nde kurdukları ağlara takılan dev yayın balıklarını gören balıkçılar, yaşadıkları hayret dolu anları cep telefonuna kaydetti.

Meriç Nehri'nin Uzunköprü Gemici köyü yakınlarında attıkları ağlara takılan dev yayın balıkları karşısında şaşkınlık yaşayan balıkçılar, aralarında Trakya ağzı ile konuşarak hayretlerini şu şekilde anlattı:

"Timsahımsın be mübarek çok balık var be bu agda breh breh, elal olsun be aslanım bu ne büle, bir kayık balık be yer ne de içeriz."

Yayın balıklarını tekneye koyarken adeta güreşen balıkçılar, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti ve arkadaşları ile paylaştı. - EDİRNE