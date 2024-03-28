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Edirne'de jandarma ekipleri bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor

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Edirne'de jandarma ekiplerinin bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Uzunköprü ilçesine bağlı Bıldır ve Elmalı köylerinde halk pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtan ekipler, uygulamanın amacı ve kullanımı hakkında bilgi verdi.

Ekipler, vatandaşlara bilgilendirici broşür de dağıttı.

Trafik eğitimi

İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması timleri, merkeze bağlı Üyüklütatar köyünde vatandaşlara trafik eğitimi verdi.

Vatandaşlar, temel trafik kuralları, reflektör, kask, yelek ve emniyet kemeri kullanımı konularında bilgilendirildi.

Bilgilendirme faaliyetlerinin süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Uzunköprü Jandarma Edirne KADES Çocuk Spor Güncel Haberler

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