Edirne'de Çakmak Barajı tamamlandı, 520 bin dekar arazi suya kavuşacak
Edirne'de DSİ tarafından yapımı devam eden Çakmak Barajı'nın tamamlanmasıyla 520 bin dekar arazi suya kavuşacak. Tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Uzunköprü ve Meriç ilçelerinde 67 köyde toplam 520 bin 560 dekarlık araziyi sulayacak Çakmak Barajı Sulaması için eksik imalatların tamamlanması için iş sözleşmesi imzalandı. Proje kapsamında Meriç Nehri'nden alınan su, iletim kanalı aracılığıyla barajın dip savağına aktarılacak ve hem barajın doldurulmasında hem de sulama amaçlı olarak kullanılacak.
Edirne'de DSİ tarafından yapımı devam eden Çakmak Barajı'nın tamamlanmasıyla 520 bin dekar arazi suya kavuşacak.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda Uzunköprü ve Meriç ilçelerinde 67 köyde toplam 520 bin 560 dekarlık araziyi sulayacak Çakmak Barajı Sulaması'yla ilgili eksik imalatların tamamlanmasına yönelik iş sözleşmesi imzalandı.
Proje kapsamında Meriç Nehri'nden kış aylarında pompa istasyonu ile alınan su, iletim kanalı aracılığıyla barajın dip savağına aktarılacak.
İletim kanalı hem barajın doldurulmasında hem de sulama amaçlı olarak kullanılacak.