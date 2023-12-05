Edirne'de ev yapımı 2 bin litre sahte içki ele geçirildi

Edirne'de düzenlenen operasyonda ev yapımı 2 bin litre sahte içki ele geçirildi. Jandarma ekipleri Uzunköprü ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi ve evde yapılan aramada 2 bin litre içki bulundu. Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.

Edirne'de düzenlenen operasyonda ev yapımı 2 bin litre sahte içki ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde özellikle maddi ve manevi kayıplara neden olan kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda jandarma ekipleri Uzunköprü ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 2 bin litre içki ele geçirildi.

Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.