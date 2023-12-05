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Edirne'de 2 Bin Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

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Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesinde bir eve düzenledikleri operasyonda, 2 bin litre sahte ev yapımı içki ele geçirdi. Operasyon sonucunda şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Uzunköprü ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 2 bin litre sahte ev yapımı içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Uzunköprü bir eve düzenlenen operasyonda, ev yapımı 2 bin litre sahte içki ele geçirildi. Kaçak içki olayıyla ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Uzunköprü Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3. Sayfa Güncel Haberler

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