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Uzunköprü'de Yerli Otomobil Togg Öğrencilere Tanıtıldı

17 Aralık 2023 15:24 Güncelleme: 15:26 Abone Ol

Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) ve Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin yerli otomobili Togg öğrencilere tanıtıldı. Etkinlikte UTSO Genel Sekreteri Hasan Küçükkaptan, araç hakkında öğrencilere bilgi verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Koray Kurtar, UTSO'ya destekleri için teşekkür etti.