Edirne'de alkollü sürücü bariyerlere çarptı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil bariyerlere çarptı. Olay yerinden kaçan ve polis ekiplerince yakalanan sürücü, alkol metreye üflemeyince ekiplere zor anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Ö.M. idaresindeki 22 LZ 488 plakalı panelvan midibüs, kontrolden çıkarak aydınlatma bariyerlerine çarptı. Sürücü ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek belirlediği sürücüyü kısa sürede yakalarken, sürücü alkol metreye üflememek için direnç gösterdi. Ekipler, şahsı polis aracına bindirip emniyete götürmeye çalışırken saldırıya uğradı. Gözaltına alınan ve alkollü olduğu belirlenen sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan aydınlatma bariyerlerinde meydana gelebilecek elektrik kaçağına karşı yetkililer bölgeye gelerek önlem aldı.

Araçta meydana gelen kazada ağır maddi hasar olduğu belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. - EDİRNE