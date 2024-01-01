Edirne'de Kontrolden Çıkan Motosiklet Devrildi, Sürücü Yaralandı

Edirne'de kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Uzunköprü ilçesi Hayrabolu Caddesi'nde seyir halindeki 78 ABS 344 plakalı motosiklet, sürücüsünün bir anda kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Yaralanan sürücü, çevredeki vatandaşların durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE