Edirne Özel İdaresi Köylerde Yatırımlara Devam Ediyor

Edirne Özel İdaresinin köylerdeki yatırımları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı yatırım programında yer alan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Uzunköprü'nün Turnacı köyü ile Çöpköy Mahallesi sulama göletlerinin vana ve boru yenileme çalışmaları ile merkez Demirhanlı köyünde hayvan içme suyu göleti yapımı tamamlandı.

İl Özel İdaresi ekipleri ayrıca 3 köye hizmet etmesi planlanan Keşan Seydiköy içme suyu demir mangan filtrasyon sistemi yapımı ile Keşan Siğilli köyü kanalizasyon onarım çalışmalarını da bitirdi.