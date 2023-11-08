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Edirne'de ruhsatsız av tüfeği operasyonu: 3 tüfek ele geçirildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yapılan bir operasyonda, şüpheli bir adreste 3 ruhsatsız av tüfeği ve 11 adet av tüfeği fişeği bulundu. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.