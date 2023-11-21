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Edirne'de yapılan operasyonda silah ve kesici aletler ele geçirildi

21 Kasım 2023 15:46 , Son Güncelleme: 15:48 Güncel Haberler Abone Ol

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 evde yapılan aramada tabanca, kılıç, pala ve satır ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu kullanma aparatları ve şeffaf kilitli poşetler de bulundu. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.