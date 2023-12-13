Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri avcılara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Uzunköprü'de avcıların belgeleri ve tüfekleri kontrol edildi, avlanma sırasında oluşabilecek kazalara karşı bilgilendirme yapıldı.

Edirne'de jandarma ekipleri avcılara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Uzunköprü'de avcıların kontrolleri yapıldı.

Avcıların belgeleri ve tüfekleri kontrol edildi, avlanma sırasında meydana gelebilecek kazalara karşı bilgilendirme gerçekleştirildi.

Denetimlerin süreceği belirtildi.