Edirne'de Jandarma Vatandaşları Mantar Zehirlenmelerine Karşı Bilgilendirdi

Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri mantar zehirlenmeleriyle ilgili bilgilendirme çalışması yaptı. Uzunköprü ve Meriç ilçelerine bağlı köylerde vatandaşlara mantar bitkisi ve zehirlenmelerle ilgili eğitim verildi.

Edirne'de jandarma ekipleri, vatandaşları mantar zehirlenmelerine karşı bilgilendirdi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son zamanlarda artan mantar zehirlenmeleriyle ilgili bilgilendirme çalışması yaptı.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Uzunköprü ve Meriç ilçelerine bağlı köylerde vatandaşlara mantar bitkisi ve meydana gelebilecek zehirlenmelerle ilgili eğitim verdi.

Ekipler tarafından vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Bilgilendirme faaliyetlerinin süreceği belirtildi.