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Edirne'de Kaçakçılık Operasyonunda Gümrük Kaçağı Tütün Ürünleri Ele Geçirildi

Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Uzunköprü ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda 6 bin 968 makaron, 5 kilogram tütün, 920 kilitli poşet ve 8 sigara sarma aparatı ele geçirdi. Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.