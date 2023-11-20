Edirne'de Kaçakçılık Operasyonunda Gümrük Kaçağı Tütün Ürünleri Ele Geçirildi
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Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Uzunköprü ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda 6 bin 968 makaron, 5 kilogram tütün, 920 kilitli poşet ve 8 sigara sarma aparatı ele geçirdi. Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Edirne'deki kaçakçılık operasyonunda çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Yapılan çalışmalar kapsamında Uzunköprü ilçesinde 3 şüphelinin evinde arama yapıldı.
Aramalarda 6 bin 968 makaron (filtreli sigara kağıdı), 5 kilogram tütün, 920 kilitli poşet ve 8 sigara sarma aparatı ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.