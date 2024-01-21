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Alkollü sürücü pastanenin duvarına çarparak durabildi

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, alkollü bir sürücü tarafından meydana gelen trafik kazasında, 59 TG 480 plakalı kamyonet kaldırıma çıkarak bir pastane duvarına çarptı. Olayda ağır maddi hasar meydana geldi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, alkollü bir sürücü tarafından meydana gelen trafik kazasında, 59 TG 480 plakalı kamyonet kaldırıma çıkarak bir pastane duvarına çarptı.

Olay, Muradiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde saat 22.45 sıralarında gerçekleşti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilen ve ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, işlemler için polis merkezine götürüldü. Kazanın ardından polis ekipleri, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı. Kazada kaldırıma çıkan kamyonet, pastane duvarına çarpmanın yanı sıra bir beyaz eşya mağazasının dış ünitesine ve trafik levhalarına da zarar verdi. Polis, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak aracı bölgeden çekti.

Araçta meydana gelen kaza sonucunda ağır maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uzunköprü Edirne Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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