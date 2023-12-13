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Edirne'de Jandarma Ekipleri Aile İçi Şiddetle Mücadele ve KADES Hakkında Bilgilendirme Çalışması Yaptı

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Edirne'de jandarma ekipleri, Uzunköprü ilçesine bağlı Bıldır köyünde aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı. Ekipler, KADES uygulamasının tanıtımını yaparak, aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi ve vatandaşlarla birlikte 'Kadına El Kalkamaz' pankartı açtı.

Edirne'de jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında Uzunköprü ilçesine bağlı Bıldır köyünde bilgilendirme çalışması yaptı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, KADES uygulamasının tanıtılması ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler Bıldır köyünde aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi, KADES uygulamasının amaçları ve kullanımını anlattı.

Ekipler vatandaşlarla "Kadına El Kalkamaz" pankartı da açtı.

Kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışmalarının süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Uzunköprü Jandarma Edirne KADES Aile İçi Şiddet Kadın Güncel Haberler

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