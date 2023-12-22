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Edirne'de seyir halindeki motosiklet devrildi, sürücü yaralandı

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde seyir halinde olan bir motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Edirne'de seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 2. Murat Ortaokulu Caddesi'nde seyir halindeki 22 ACP 629 plakalı motosiklet sürücüsü A.K., bir anda motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet park halindeki araca çarpmasının ardından devrildi, sürücü A.K. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uzunköprü Edirne Yaralanma Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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