Edirne'de seyir halindeki motosiklet devrildi, sürücü yaralandı

Edirne'de seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 2. Murat Ortaokulu Caddesi'nde seyir halindeki 22 ACP 629 plakalı motosiklet sürücüsü A.K., bir anda motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet park halindeki araca çarpmasının ardından devrildi, sürücü A.K. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE