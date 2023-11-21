Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek talep ve ihtiyaçları not aldı. Köylerde altyapı çalışmalarının hızlandırılacağını belirten Sezer, sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Sezer, Harmanlı köyü düğün salonundaki toplantıda muhtarların ilettiği talep ve ihtiyaçları not aldı, konuların titizlikle takip edileceğini söyledi.

Köylerde 3 yılda altyapı adına hiçbir problemin kalmamasını hedeflediklerini belirten Sezer, iletilen taleplerin kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.

Edirne'de sıcak asfalt konusunda ciddi çalışmaların olduğunu dile getiren Sezer, "Bu yıl sonuna kadar 25 kilometrelik bir yolu hava şartları iyi olduğu takdirde bitireceğiz. Gelecek yıl 150 kilometrelik yolu sıcak asfalt yapacağız. Hedefimiz 3 yılda tüm köy yollarını asfaltlamak. Sathi kaplamayı bir kenara bırakmak istiyoruz. 15-20 yıl dayanabilecek son derece kaliteli yolları vatandaşlarımıza bir eser olarak bırakmak istiyoruz." diye konuştu.

Sezer, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odasını da ziyaret etti.

Uzunköprü'nün sosyo-ekonomik anlamda ciddi mesafeler kateden önemli bir ilçe olduğunu ifade eden Sezer, ilçede kurulması planlanan ikinci organize sanayi bölgesi çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.