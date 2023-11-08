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Edirne'de Kaçakçılık Operasyonunda 3 Av Tüfeği Ele Geçirildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 av tüfeği ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Uzunköprü ilçesinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız av tüfeği ve 11 fişek bulundu.