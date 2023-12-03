Edirne'de otomobil-traktör çarpışması: 1 ölü, 1 yaralı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ise yaralandı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobille traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
E.Ş'nin kullandığı 22 ACS 618 plakalı otomobil, Kavacık - Dereköy yolunda aynı yönde ilerleyen E.A. yönetimindeki 59 SK 193 plakalı traktöre çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, traktör sürücüsü E.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobil sürücüsü E.Ş. de sıkıştığı araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.