Edirne'de Ormanlık Alanda Kaçak Şarap Ele Geçirildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ormanlık alan içerisinde bir traktör römorkunda 2 bin 200 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Edirne Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ekiplerimizce yapılan denetimler esnasında ormanlık alana gizlenmiş traktör römorku içerisinde yapılan aramada 2 bin 200 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı. - EDİRNE