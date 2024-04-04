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Edirne'de jandarma ekipleri dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi

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Edirne'de jandarma ekipleri dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda trafik jandarması, Uzunköprü-Hayrabolu kara yolunda dron destekli denetim yaptı.

Denetimde sürücülerin ve araçların evrakları kontrol edildi. Sürücüler, trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında bilgilendirildi.

Denetimlerin süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Uzunköprü Jandarma Edirne Güvenlik Trafik Teknoloji Spor Güncel Haberler

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