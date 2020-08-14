Son dakika haber: Kazada ölümden döndü, çevre gönüllüsü oldu
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Son dakika haber: Kazada ölümden döndü, çevre gönüllüsü oldu

Son dakika haberlerine göre TOKAT'ta 18 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından 9 ay yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Dursun Öğüz (56), iyileştikten sonra kendisini çevre temizliğine adadı.

Son dakika haber: Kazada ölümden döndü, çevre gönüllüsü oldu
14.08.2020 08:39 | Son Güncelleme: 14.08.2020 08:42

TOKAT'ta 18 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından 9 ay yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Dursun Öğüz (56), iyileştikten sonra kendisini çevre temizliğine adadı. İlçede 7 yıldır Kınali Ali Parkı'nın temizliğini gönüllü olarak yapan Öğüz, herkesten aynı duyarlılığı beklediğini söyledi.

Zile ilçesinde, 18 yıl önce gardiyan olarak görev yaparken motosikletiyle kamyona arkadan çarpan Dursun Öğüz ağır yaralandı. Hastanede 9 ay süren yaşam mücadelesi sonrası hayata yeni bir başlangıç yapan Öğüz kendisini çevreye adadı. Kaza sonrası malulen emekli olan ve kafatasında hasar oluşan 2 çocuk babası Öğüz, ilçedeki Kınalı Ali Parkı'nın temizliğini 7 yıldır her gün gönüllü olarak yapıyor. Çalı süpürgesi ile yerleri süpüren Öğüz, sigara izmaritlerini eliyle tek tek toplayarak parkın temiz kalmasını sağlarken, yeşil alanları da suluyor. 

Geçirdiği kaza sonrası hayata yeni bir başlangıç yaptığını belirten Dursun Öğüz, "18 yıl önce panayıra giderken motosikletimle duran kamyona arkadan çarptım. 9 ay komada yaşam mücadelesi verdikten sonra malulen emekli oldum. Kafatasımda oluşan hasar hala durmakta. Sonrasında kendimi çevre temizliğine adadım" dedi. 'KENDİMİ BU PARKA ADADIM'Çevre temizliğine kendini gönüllü olarak adadığını belirten Öğüz, "7 yıl önce bir gün Kınalı Ali Parkı'na geldiğimde yerde çekirdek kabukları ve sigara izmaritlerini gördüm. Ağacın altında bir tane çalı süpürgesi duruyordu. Aldım çalı süpürgesini elime ve temizlemeye başladım. 1 gün, 2 gün derken kendimi Kınalı Ali Parkı'na adadım. Çekirdek kabuklarını süpürüyorum, sigara izmaritlerini tek tek elimle topluyorum, yeşillikleri hortumla suluyorum her gün. Her tarafı pırıl pırıl yapıyorum. Her parkta insanlarımızın gönüllü olmalarını isterim. İnsanlarımız daha duyarlı olmalı. Temiz insanlarımıza da helal olsun" dedi.

Dursun Öğüz'e teşekkür eden vatandaşlar da onun sayesinde parkın her gün temiz olduğunu ve kullanan insanların bunun değerini bilmeleri gerektiğini söyledi.

 


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Kaynak: DHA

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