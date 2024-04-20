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Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 266 gram metamfetamin ve 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

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Siirt'in Baykan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 266 gram metamfetamin ve 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda 1 zanlı tutuklandı.

Siirt'in Baykan ilçesi Ziyaret beldesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 266 gram metamfetamin ve 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, yakalanan 1 zanlı tutuklandı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Baykan ilçesi Ziyaret Uygulama Noktasında F.K. isimli şüpheli şahsın kullandığı çekicide yapılan aramada 266 gram metamfetamin ve 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. F.K. isimli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Baykan Siirt Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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