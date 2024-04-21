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Aydın'da Kaçak Sigara Operasyonu: 78 Bin 250 Makaron Ele Geçirildi

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Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 38 bin 250 içi doldurulmuş ve 40 bin adet içi boş olmak üzere toplamda 78 bin 250 adet makaron ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 38 bin 250 içi doldurulmuş, 40 bin adet de içi boş olmak üzere toplamda 78 bin 250 adet makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara üretimi ve kaçakçılığına yönelik koordineli çalışma sonucunda kaçak sigara ve tütün sattığı tespit edilen A.Y. ve H.K. isimli şüphelilerin işyerlerine operasyon düzenlendi. İş yerlerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda 38 bin 250 adet içi tütün doldurulmuş ve 40 bin adet boş olmak üzere toplamda 78 bin 250 makaron, 37 kg kıyılmış tütün, 7 kg nargile tütünü, 32 kg nargile kömürü ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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