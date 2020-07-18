Son dakika haber! Fransa'da Nantes Katedrali'nde yangın
Gelen son dakika haberine göre Fransa'da Nantes Katedrali'nde yangın çıktı.
18.07.2020 11:39 | Son Güncelleme: 18.07.2020 13:08
Fransa'da Nantes Katedrali'nde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin bölgede yangına müdahalesi sürüyor.
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Fransa'da Nantes kentinde 15'inci yüzyılda inşa edilen tarihi Nantes Katedrali'nde yangın çıktı. Yerel medya, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin sürdüğünü duyurdu. Fransa'nın başkenti Paris'te geçen yıl ünlü Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangında tarihi katedral ağır hasar almıştı.
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Kaynak: DHA