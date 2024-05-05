Üye Girişi
Haberler

Adana'da geri dönüşüm malzemesi yüklü tırda yangın çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Pozantı ilçesinde geri dönüşüm malzemesi yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tırda hasar oluştu.

Adana'nın Pozantı ilçesinde geri dönüşüm malzemesi yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adana-Pozantı Otoyolu'nda sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen geri dönüşüm malzemesi yüklü tır, seyir halindeyken alev aldı.

Alevleri fark eden sürücü, tırı yol kenarına çekti.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın sonucu tırda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Pozantı Adana Trafik Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title