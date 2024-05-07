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Lüleburgaz - Pınarhisar Karayolu'nda Tır Dereye Uçtu

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Kırklareli'ne bağlı Lüleburgaz - Pınarhisar Karayolu üzerinde seyir halindeki bir tır dere köprüsünde direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu. Kazada tırda yangın çıktı ancak itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yaralanan tır şoförünün hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Şoför hastaneye kaldırıldı ve kolluk kuvvetleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kırklareli'ne bağlı Lüleburgaz – Pınarhisar Karayolu üzerinde seyir halindeki bir tır dere köprüsünde direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu.

Yaşanan tek taraflı kazada 39 ABP 347 plakalı tırda yangın başladı ve olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yaralanan tır şoförü Muharrem Sever'in hayati tehlikesi bulunmadığı bilgisine ulaşıldı.

Hastaneye kaldırılan 27 yaşındaki tır şoförünün tedavisi devam ederken kolluk kuvvetleri konu ile ilgili inceleme başlattı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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