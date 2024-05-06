Mersin Erdemli'de 3 Katlı Binada Yangın Çıktı

Mersin Erdemli'de 3 katlı binanın zemin katında çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 3 katlı bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Yangını fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında maddi hasar meydana geldi. - MERSİN