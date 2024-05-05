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Edirne'de Kakava Şenlikleri'ne giden gençlerin otomobili alev aldı

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Edirne'de gerçekleşen Kakava Şenlikleri'ne giden bir grup gencin otomobili alev aldı, itfaiye ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Edirne'de gerçekleşen Kakava Şenlikleri'ne giden bir grup gencin otomobili alev aldı, itfaiye ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Edirne - Havsa arasında Kakava Şenlikleri'ne giden gençlerin bulunduğu otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken araç kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan, tel şerit üzerinden ulaşım devam etti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Edirne Olaylar Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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