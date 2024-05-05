Antalya'da balkonda alev alan yatak itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1044 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; dairenin balkon kısmında bulunan yatak henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın sırasında dairede dumandan etkilenenler olabileceği ihtimaline karşı tedbiren ambulans ekibi de sevk edildi. Balkonda alev alan yatak itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, sağlık ekiplerinin olay yerinde dairede bulunan vatandaşlara ilk müdahalesinde herhangi bir olumsuzluğun olmadığı belirtildi. Polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. - ANTALYA