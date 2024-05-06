Aydın'ın Nazilli ilçesinde çiftlik yangını söndürüldü
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan bir çiftlikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 5 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Yangında yaklaşık 100 ton saman balyası zarar gördü.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın söndürüldü.
Orhan Güleç'e ait Uzunçam Mahallesi'ndeki çiftlikte saman balyalarının istiflendiği alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.
Yangında yaklaşık 100 ton saman balyasının yandığı belirtildi.