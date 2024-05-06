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Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü.

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Dampınar Mahallesi yakınlarındaki çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 arazöz, 1 su tankeri ve 1 itfaiye sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü.

Yangının yol kenarında yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması nedeniyle çıktığının değerlendirildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Orman Yangını Germencik Aydın Çevre Acil Durum Doğa Yaşam Güncel Haberler

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