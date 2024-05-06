Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü.
Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Dampınar Mahallesi yakınlarındaki çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 3 arazöz, 1 su tankeri ve 1 itfaiye sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü.
Yangının yol kenarında yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması nedeniyle çıktığının değerlendirildiği belirtildi.