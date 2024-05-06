Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilde yangın çıktı
Sanayi sitesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın sonucu hasar meydana geldi. Yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi ve yangın 20 dakikalık çalışma sonucu söndürüldü.
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilde çıkan yangında hasar meydana geldi.
Sanayi sitesinde E.E. idaresindeki seyir halindeki 34 LDU 98 plakalı otomobilde yangın çıktı.
Yangını görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangında otomobilde hasar oluştu.