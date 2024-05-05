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Çorum'da elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü

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Gazi Caddesi Stat Kavşağı'ndaki elektrik trafosunda aşırı yükleme nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çorum'da elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gazi Caddesi Stat Kavşağı'ndaki elektrik trafosunda aşırı yükleme nedeniyle yangın çıktı.

Trafodan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve YEDAŞ ekipleri sevk edildi.

Trafoya gelen akımın kesilmesinin ardından yangın Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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