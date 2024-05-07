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Lüleburgaz'da TOKİ Konutlarının Bulunduğu Bölgede Çöp Konteynerında Yangın Çıktı

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Kırklareli'ne bağlı Lüleburgaz'da bulunan TOKİ konutlarının bulunduğu bölgede çöp konteynerında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına hızlı şekilde müdahale etti.

Kırklareli'ne bağlı Lüleburgaz'da bulunan TOKİ konutlarının bulunduğu bölgede çöp konteynerında yangın çıktı.

Bir marketin önünde bulunan konteynerdeki dumanları fark eden vatandaşların 112 ekiplerine haber vermesinin ardından itfaiye ekipleri olay yerine hızlı şekilde ulaşarak yangın büyümeden müdahale etti.

Kapalı olan çöp kutusunda başlayan yangının bilinçli mi yakıldığı yoksa farklı bir nedenle mi çıktığı konusunda incelemeler devam ediyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Lüleburgaz Kırklareli İtfaiye İtfaiye Çevre 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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