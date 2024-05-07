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Başakşehir'deki İnşaat Şantiyesinde Yangın Çıktı

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Başakşehir'deki bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangına müdahale ediyor.

Başakşehir'de, inşaat şantiyesindeki konteynerlerde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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