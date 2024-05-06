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Gaziantep'te Tramvay Üzerine Yıldırım Düştü

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Gaziantep'te 15 Temmuz durağından geçen bir tramvayın üzerine, yıldırım düşmesi sonucu kopan bir elektrik teli düştü. Yıldırımın düşmesinin etkisiyle tramvayın üst kısmında hafif çaplı bir yangın çıktı. Tramvayda meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yaşanan bu tehlikeli anlarda, tramvayda bulunan yolcular büyük bir panik yaşadı. Olayda herhangi bir can kaybı veya ciddi yaralanma meydana gelmedi.

Gaziantep'te 15 Temmuz durağından geçen bir tramvayın üzerine, yıldırım düşmesi sonucu kopan bir elektrik teli düştü. Yıldırımın düşmesinin etkisiyle tramvayın üst kısmında hafif çaplı bir yangın çıktı.

Gaziantep'te 15 Temmuz durağından geçen bir tramvayın üzerine, yıldırım düşmesi sonucu kopan bir elektrik teli düştü. Yıldırımın düşmesinin etkisiyle tramvayın üst kısmında hafif çaplı bir yangın çıktı. Tramvayda meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yaşanan bu tehlikeli anlarda, tramvayda bulunan yolcular büyük bir panik yaşadı. Olayda herhangi bir can kaybı veya ciddi yaralanma meydana gelmedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

15 Temmuz Gaziantep İtfaiye Olay Ulaşım 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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