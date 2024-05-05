Kartepe'deki Yangında 17 Araç Küle Döndü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde açık otoparkta çıkan yangında hasarın boyutu günün ağarmasıyla ortaya çıktı. 17 araçtan geriye hurda yığınları kalırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Uzuntarla Mahallesi D100 Karayolu üzerinde bulunan Isuzu servisinin otoparkında gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler otoparktaki otobüs ve minibüslere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürüldü. Aralarında otobüs ve minibüslerin bulunduğu 17 araç ise küle döndü. Yangın nedeniyle araçlardaki hasarın boyutu günün ağarmasıyla ortaya çıktı. Araçların iskeletlerinin göründüğü gözlendi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için çalışmalar sürüyor. - KOCAELİ