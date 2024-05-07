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Hatay'da kaportacı dükkanında çıkan yangın söndürüldü

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Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan bir kaportacı dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının ardından soğutma çalışmaları yapıldı.

Hatay'ın Defne ilçesindeki kaportacı dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Defne ilçesi Güneysöğüt Mahallesi'nde bir kaportacı dükkanında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından dükkanda soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Defne Hatay Olay İtfaiye Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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