Muğla'da Orman Yangını Söndürüldü

(MUĞLA) - Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Dalaman Elcik Köyü yakınlarında çıkan orman yangınının söndürüldüğünü bildirdi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinin Elcik Köyü yakınlarında saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına 1 ilk müdahale aracı, 2 arazöz ile karadan, 1 helikopter ile havadan müdahale edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, büyümeden söndürülen yangın sonrası, bir dekar alanın zarar gördüğünü duyurdu.