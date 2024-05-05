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Muğla'da Orman Yangını Söndürüldü

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Muğla'nın Dalaman ilçesinin Elcik Köyü yakınlarında çıkan orman yangını, yetkililerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda bir dekar alan zarar gördü.

(MUĞLA) - Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Dalaman Elcik Köyü yakınlarında çıkan orman yangınının söndürüldüğünü bildirdi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinin Elcik Köyü yakınlarında saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına 1 ilk müdahale aracı, 2 arazöz ile karadan, 1 helikopter ile havadan müdahale edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, büyümeden söndürülen yangın sonrası, bir dekar alanın zarar gördüğünü duyurdu.

Kaynak: ANKA / Güncel

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