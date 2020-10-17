Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu"
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu"

17.10.2020 16:47 | Son Güncelleme: 17.10.2020 16:53

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj gemisini ziyaret ediyor ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj gemisini ziyaret ediyor

ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu"

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu'
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu'
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu'
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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