Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu"

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj gemisini ziyaret ediyor ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu"